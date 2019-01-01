Напольные покрытия в Санкт-Петербурге

Если возникла необходимость в красивом, практичном и долговечном напольном покрытии, то добро пожаловать в интернет-магазин «ПетроПол»! Большой ассортимент представленной продукции и профессиональная консультация наших специалистов помогут подобрать вам качественные покрытия для пола на долгие годы.

Мир строительных технологий постоянно развивается, меняются вкусы и предпочтения покупателей. Каталог представленных видов покрытий, регулярно пополняется новинками от известных зарубежных и российских производителей. Привлекательной остается и их стоимость. Оптовые покупатели, строители и дизайнеры могут купить напольные покрытия по специальной цене, стоит лишь заглянуть на страницы каталога или позвонить по телефону (812) 209-24-08.

Почему работать с нами выгодно:

Семейное предприятие и поэтому мы дорожим своей репутацией.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Бесплатные консультации и помощь в подборе напольных покрытий.

Принимаем оплату любым удобным для вас способом.

Работаем с юридическими лицами с НДС.

Доставка, подъем, самовывоз в удобное для вас время.

Магазин напольных покрытий «ПетроПол» - верный и надежный помощник в выборе качественных материалов для пола. Ассортимент продукции позволит подобрать напольное покрытие различного дизайна и цветовой гаммы, в соответствии с пожеланиями и потребностями даже наиболее требовательных покупателей.

Желаем Вам приятных и выгодных покупок!