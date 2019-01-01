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Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Роден DYP260, 33 класс с фаской — ПетроПол
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Роден DYP260, 33 класс с фаской
1 150 руб/м²
693 руб/м²
На складе
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Ламинат Quick Step Classic Дуб Светлый Натуральный Премиум CLV4094 — ПетроПол
Ламинат Quick Step Classic Дуб Светлый Натуральный Премиум CLV4094
1 110 руб/м²
976 руб/м²
На складе
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Ламинат Quick Step Classic Дуб Горный Коричневый CLM4091 — ПетроПол
Ламинат Quick Step Classic Дуб Горный Коричневый CLM4091
1 110 руб/м²
976 руб/м²
На складе
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Ламинат Quick Step Classic Дуб Натуральный Отбеленный CL4089 — ПетроПол
Ламинат Quick Step Classic Дуб Натуральный Отбеленный CL4089
1 110 руб/м²
976 руб/м²
На складе
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Плитка ПВХ Vinilam Glue 511003 Дуб Ульм — ПетроПол
Плитка ПВХ Vinilam Glue 511003 Дуб Ульм
1 899 руб/м²
1 499 руб/м²
На складе
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Плитка ПВХ Vinilam Glue 44620 Дуб Гера — ПетроПол
Плитка ПВХ Vinilam Glue 44620 Дуб Гера
1 899 руб/м²
1 499 руб/м²
На складе
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Плитка ПВХ EcoClick EcoWood NOX-1529 Груша Морис — ПетроПол
Плитка ПВХ EcoClick EcoWood NOX-1529 Груша Морис
1 989 руб/м²
1 789 руб/м²
На складе
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Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250, 33 класс с фаской — ПетроПол
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Теннеси DYP250, 33 класс с фаской
1 150 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60625 Дуб Ветур с фаской — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60625 Дуб Ветур с фаской
1 980 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60621 Дуб Мадейра с фаской — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60621 Дуб Мадейра с фаской
1 980 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60628 Дуб Тамми с фаской — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 60628 Дуб Тамми с фаской
1 980 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 65821 Дуб Кевад с фаской — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 65821 Дуб Кевад с фаской (2)
1 980 руб/м²
На складе
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(2)
Подложка-Гармошка ANTI-SLIP для плитки ПВХ (LVT) (10м²/уп) — ПетроПол
Подложка-Гармошка ANTI-SLIP для плитки ПВХ (LVT) (10м²/уп)
220 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax Bottega 15061 Дуб Шерри — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax Bottega 15061 Дуб Шерри
1 860 руб/м²
На складе
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Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Эстинн DYPv253, 33 класс с фаской — ПетроПол
Ламинат Maxwood Dynamic Дуб Эстинн DYPv253, 33 класс с фаской
1 150 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 66226 Дуб Боден с фаской — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 66226 Дуб Боден с фаской
1 980 руб/м²
На складе
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Водостойкий SPC ламинат Aquamax 69103 Дуб Вальде — ПетроПол
Водостойкий SPC ламинат Aquamax 69103 Дуб Вальде
1 980 руб/м²
На складе
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Напольные покрытия в Санкт-Петербурге

Если возникла необходимость в красивом, практичном и долговечном напольном покрытии, то добро пожаловать в интернет-магазин «ПетроПол»! Большой ассортимент представленной продукции и профессиональная консультация наших специалистов помогут подобрать вам качественные покрытия для пола на долгие годы.

Мир строительных технологий постоянно развивается, меняются вкусы и предпочтения покупателей. Каталог представленных видов покрытий, регулярно пополняется новинками от известных зарубежных и российских производителей. Привлекательной остается и их стоимость. Оптовые покупатели, строители и дизайнеры могут купить напольные покрытия по специальной цене, стоит лишь заглянуть на страницы каталога или позвонить по телефону (812) 209-24-08.

Почему работать с нами выгодно:

  • Семейное предприятие и поэтому мы дорожим своей репутацией.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Бесплатные консультации и помощь в подборе напольных покрытий.
  • Принимаем оплату любым удобным для вас способом.
  • Работаем с юридическими лицами с НДС.
  • Доставка, подъем, самовывоз в удобное для вас время.

Магазин напольных покрытий «ПетроПол» - верный и надежный помощник в выборе качественных материалов для пола. Ассортимент продукции позволит подобрать напольное покрытие различного дизайна и цветовой гаммы, в соответствии с пожеланиями и потребностями даже наиболее требовательных покупателей.

Желаем Вам приятных и выгодных покупок!

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